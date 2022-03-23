M-Audio написав:Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет. А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?
Посмотрел. Платёж красуется с красным крестом и надписью "Відхилено". Без объяснений. Номер счета получателя верный. Другие реквизиты не видны, но на ошибку в других реквизитах не похоже - с неправильным ФИО или ИНН оно бы там дольше ходило. Банк просто не выпустил платёж.
M-Audio написав:Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет. А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?
Посмотрел. Платёж красуется с красным крестом и надписью "Відхилено". Без объяснений. Номер счета получателя верный. Другие реквизиты не видны, но на ошибку в других реквизитах не похоже - с неправильным ФИО или ИНН оно бы там дольше ходило. Банк просто не выпустил платёж.
Вы ж знаете шо нужна правильная пара: 2620+ИНН или 2600+ЕДРПОУ, а остальное почти пофиг? А ИБАН мона тута проверить https://bank.gov.ua/ua/iban