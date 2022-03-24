M-Audio написав:Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет. А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?
Посмотрел. Платёж красуется с красным крестом и надписью "Відхилено". Без объяснений. Номер счета получателя верный. Другие реквизиты не видны, но на ошибку в других реквизитах не похоже - с неправильным ФИО или ИНН оно бы там дольше ходило. Банк просто не выпустил платёж.
M-Audio написав:Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет. А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?
Посмотрел. Платёж красуется с красным крестом и надписью "Відхилено". Без объяснений. Номер счета получателя верный. Другие реквизиты не видны, но на ошибку в других реквизитах не похоже - с неправильным ФИО или ИНН оно бы там дольше ходило. Банк просто не выпустил платёж.
Вы ж знаете шо нужна правильная пара: 2620+ИНН или 2600+ЕДРПОУ, а остальное почти пофиг? А ИБАН мона тута проверить https://bank.gov.ua/ua/iban
M-Audio написав:Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет. А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?
Посмотрел. Платёж красуется с красным крестом и надписью "Відхилено". Без объяснений. Номер счета получателя верный. Другие реквизиты не видны, но на ошибку в других реквизитах не похоже - с неправильным ФИО или ИНН оно бы там дольше ходило. Банк просто не выпустил платёж.
Никак не связано? UKRSIBBANK тимчасово призупиняє проведення «квазікеш» операцій
Згідно Постанови НБУ №58 від 21 березня 2022 року, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тимчасово призупиняє здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів). Також, тимчасово не здійснюватимуться розрахунки через електронні платіжні засоби для оплати операцій з активами, які безпосередньо обмінюються на кошти та класифікуються, як операції «квазікеш» (англ - quasi cash), відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем. До таких операцій також належать: купівля криптовалют, поповнення брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків. Детальніше за посиланням.