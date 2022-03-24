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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:42

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

WallNutPen написав:Дайте посилання де це писали. Я такого по укрсiббанку не зустрічав. За лютий сплатили чітко

Був впевнений, що в цій темі читав, зараз не можу знайти. Можливо помилився.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:31

  Zochan написав:
WallNutPen написав:Дайте посилання де це писали. Я такого по укрсiббанку не зустрічав. За лютий сплатили чітко

Був впевнений, що в цій темі читав, зараз не можу знайти. Можливо помилився.

тоже тут такого не видел. Было только, что в банке говорят, что пока изменений в начислении нет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:44

Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет.
А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 14:49

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  M-Audio написав:Что с банком происходит?


вивозить свої манатки із підарашки, потерпіть :)
все буде Україна!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:19

  M-Audio написав:Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет.
А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?

Посмотрел. Платёж красуется с красным крестом и надписью "Відхилено". Без объяснений. Номер счета получателя верный. Другие реквизиты не видны, но на ошибку в других реквизитах не похоже - с неправильным ФИО или ИНН оно бы там дольше ходило.
Банк просто не выпустил платёж.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:26

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет.
А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?

Посмотрел. Платёж красуется с красным крестом и надписью "Відхилено". Без объяснений. Номер счета получателя верный. Другие реквизиты не видны, но на ошибку в других реквизитах не похоже - с неправильным ФИО или ИНН оно бы там дольше ходило.
Банк просто не выпустил платёж.

Вы ж знаете шо нужна правильная пара: 2620+ИНН или 2600+ЕДРПОУ, а остальное почти пофиг?
А ИБАН мона тута проверить https://bank.gov.ua/ua/iban
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:19

  Amethyst написав:Вы ж знаете шо нужна правильная пара: 2620+ИНН или 2600+ЕДРПОУ, а остальное почти пофиг?

Це може перевірити банк отримувач, а не банк-відправник. Тут же людина скаржиться, що платіж не випустили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:35

  klug написав:
  Amethyst написав:Вы ж знаете шо нужна правильная пара: 2620+ИНН или 2600+ЕДРПОУ, а остальное почти пофиг?

Це може перевірити банк отримувач, а не банк-відправник. Тут же людина скаржиться, що платіж не випустили.

Відправник теж може не відправити
А Отримувач може знайти, наприклад, невідповідність ІПН і ІБАНа
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:45

За оплату доставки новой почты можно оплатить через приложение или лучше на сайте?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:26

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет.
А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?

Посмотрел. Платёж красуется с красным крестом и надписью "Відхилено". Без объяснений. Номер счета получателя верный. Другие реквизиты не видны, но на ошибку в других реквизитах не похоже - с неправильным ФИО или ИНН оно бы там дольше ходило.
Банк просто не выпустил платёж.


Никак не связано?
UKRSIBBANK тимчасово призупиняє проведення «квазікеш» операцій

Згідно Постанови НБУ №58 від 21 березня 2022 року, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тимчасово призупиняє здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів). Також, тимчасово не здійснюватимуться розрахунки через електронні платіжні засоби для оплати операцій з активами, які безпосередньо обмінюються на кошти та класифікуються, як операції «квазікеш» (англ - quasi cash), відповідно до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем. До таких операцій також належать: купівля криптовалют, поповнення брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівля подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній, оплата дорожніх чеків.
Детальніше за посиланням.

Слідкуй за новинами Укрсиббанку у Тelegram: https://t.me/ukrsibbanknews

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413529/
lara_08
 
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