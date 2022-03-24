Я платила через приложение НП.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 10:28
Додано: Чет 24 бер, 2022 10:33
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Чет 24 бер, 2022 10:37
А какое отношение к квазикеш имеет эта фраза: "здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів)."
Может Укрсиб всё заблочил?
Додано: Чет 24 бер, 2022 10:57
В той ссылке что вы указали на предыдущей странице четко написано, что укрсиббанк: "тимчасово призупиняє здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів)". Это более чем странно, поскольку НБУ не требовал приостанавливать такие операции. В постановлении НБУ этот пункт сформулирован так:
"14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати
транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті,
відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за
дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:
....
9) на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на одного клієнта
банку на календарний місяць переказів з рахунків фізичних осіб на рахунки
фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів
платника та отримувача (p2p-переказів) та розрахунків, здійснених з
використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами,
які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно
до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем
належать до операцій “квазікеш” (англійською мовою quasi cash). До таких
операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення
брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівля
подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній,
оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися
для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534;
6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;"
Другими словами очень похоже на то, что Укрсиббанк решил перебдеть и ввел ограничения там где НБУ от них их не требовал (по крайней мере до 100000 грн. в месяц р2р проводить не запрещено)
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