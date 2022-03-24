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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273>

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
0
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:28

  lloydbanksua написав:За оплату доставки новой почты можно оплатить через приложение или лучше на сайте?

Я платила через приложение НП.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:33

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  lara_08 написав:операції «квазікеш»

СЭП(ИБАН) эт никак не квази, эт самый настоящий б/н

... хотя я помню Миху, де межбанковские переводы делали через МПС (
И тут юзают АйПэй для своих р2р... може и типаСЭПят через АйПэй? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:37

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:операції «квазікеш»

СЭП(ИБАН) эт никак не квази, эт самый настоящий б/н

А какое отношение к квазикеш имеет эта фраза: "здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів)."
Может Укрсиб всё заблочил?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:57

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  lara_08 написав:операції «квазікеш»

СЭП(ИБАН) эт никак не квази, эт самый настоящий б/н

А какое отношение к квазикеш имеет эта фраза: "здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів)."
Может Укрсиб всё заблочил?

В той ссылке что вы указали на предыдущей странице четко написано, что укрсиббанк: "тимчасово призупиняє здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів)". Это более чем странно, поскольку НБУ не требовал приостанавливать такие операции. В постановлении НБУ этот пункт сформулирован так:
"14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати
транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті,
відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за
дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:
....
9) на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на одного клієнта
банку на календарний місяць переказів з рахунків фізичних осіб на рахунки
фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів
платника та отримувача (p2p-переказів) та розрахунків, здійснених з
використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами,
які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно
до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем
належать до операцій “квазікеш” (англійською мовою quasi cash). До таких
операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення
брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівля
подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній,
оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися
для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534;
6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;"
Другими словами очень похоже на то, что Укрсиббанк решил перебдеть и ввел ограничения там где НБУ от них их не требовал (по крайней мере до 100000 грн. в месяц р2р проводить не запрещено)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:58

Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:07

  Мизантрóп написав:Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277

надо сёдня через некст скинуть весь баласт
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:13

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Кешбек за март будет выплачен 18.04.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:15

  WallNutPen написав:
  lara_08 написав:
  lara_08 написав:операції «квазікеш»
  Amethyst написав:СЭП(ИБАН) эт никак не квази, эт самый настоящий б/н

А какое отношение к квазикеш имеет эта фраза: "здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів)."
Может Укрсиб всё заблочил?

В той ссылке что вы указали на предыдущей странице четко написано, что укрсиббанк: "тимчасово призупиняє здійснення переказів між рахунками фізичних осіб через електронні платіжні засоби платника та отримувача (p2p-переказів)". Это более чем странно, поскольку НБУ не требовал приостанавливать такие операции. В постановлении НБУ этот пункт сформулирован так:
"14. Уповноваженим установам забороняється здійснювати
транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті,
відкриті в банках-резидентах, уключаючи перекази, що здійснюються за
дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:
....
9) на суму в еквіваленті до 100 000 гривень уключно на одного клієнта
банку на календарний місяць переказів з рахунків фізичних осіб на рахунки
фізичних осіб з використанням реквізитів електронних платіжних засобів
платника та отримувача (p2p-переказів) та розрахунків, здійснених з
використанням електронних платіжних засобів, для оплати операцій з активами,
які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та відповідно
до правил та/або інших внутрішніх документів міжнародних платіжних систем
належать до операцій “квазікеш” (англійською мовою quasi cash). До таких
операцій, зокрема, але не виключно, належать: купівля криптовалют, поповнення
брокерських або форекс-рахунків, поповнення електронних гаманців, купівля
подарункових сертифікатів, перекази на користь букмекерських компаній,
оплата дорожніх чеків. Коди категорій торговців, що можуть використовуватися
для таких операцій, зокрема, але не виключно, такі: 4829; 6012; 6050; 6051; 6534;
6539; 6540; 7800; 7801; 7802; 7995;"
Другими словами очень похоже на то, что Укрсиббанк решил перебдеть и ввел ограничения там где НБУ от них их не требовал (по крайней мере до 100000 грн. в месяц р2р проводить не запрещено)

Та похоже, все банки тупо отключили квази кэш без всяких лимитов...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:01

  Мизантрóп написав:Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277


а что за чат ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:04

  S i m написав:
  Мизантрóп написав:Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277


а что за чат ?!

о банках и их акциях, неплохой чат. Кстати сегодня оттуда впервые узнал про отмену кешбека в сабже
sergia
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