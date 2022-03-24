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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 13:05
sergia написав: S i m написав: Мизантрóп написав:
Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277
а что за чат ?!
о банках и их акциях, неплохой чат. Кстати сегодня оттуда впервые узнал про отмену кешбека в сабже
а можно ссылочку ?! по той не переходит...
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Додано: Чет 24 бер, 2022 13:08
https://t.me/tabfinance
S i m написав:
а можно ссылочку ?! по той не переходит...
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