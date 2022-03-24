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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:05

  sergia написав:
  S i m написав:
  Мизантрóп написав:Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277


а что за чат ?!

о банках и их акциях, неплохой чат. Кстати сегодня оттуда впервые узнал про отмену кешбека в сабже


а можно ссылочку ?! по той не переходит...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:08

  S i m написав:а можно ссылочку ?! по той не переходит...

https://t.me/tabfinance
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:36

  Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный

Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:02

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Снять в банкомате за раз можно 400 грн. Зачем вы эту ерунду ввели? Чтобы создать огромные очереди? Ничего для людей в этой стране не делают. Чтобы снять 4к надо 10 раз авторизоваться в банкомате. Просто пидоры
jerua
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:07

  KVV написав:
  Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный

Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...

За 25 купівль у лютому, 1000 балів поки не начислено
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:39

  KVV написав:
  Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный

Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
короткими депоставками по "мобильному",комуна подождёт
Мизантрóп
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