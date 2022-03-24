sergia написав: S i m написав: Мизантрóп написав:Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277а что за чат ?!о банках и их акциях, неплохой чат. Кстати сегодня оттуда впервые узнал про отмену кешбека в сабже
S i m написав: Мизантрóп написав:Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277а что за чат ?!
Мизантрóп написав:Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277
S i m написав:а можно ссылочку ?! по той не переходит...
Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный
KVV написав: Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный Чим Алка радує за комуналь? Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...