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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:05

  sergia написав:
  S i m написав:
  Мизантрóп написав:Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277


а что за чат ?!

о банках и их акциях, неплохой чат. Кстати сегодня оттуда впервые узнал про отмену кешбека в сабже


а можно ссылочку ?! по той не переходит...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:08

  S i m написав:а можно ссылочку ?! по той не переходит...

https://t.me/tabfinance
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:36

  Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный

Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:07

  KVV написав:
  Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный

Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...

За 25 купівль у лютому, 1000 балів поки не начислено
sergia
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:39

  KVV написав:
  Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный

Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
короткими депоставками по "мобильному",комуна подождёт
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:44

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

кишмиш - всьо
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:47

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

У сибы же по дате операции, а не проводки. Значит, сегодня еще можно наколядовать немножко.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 19:17

  chipmunk написав:кишмиш - всьо


new card ZKP - уведомления о приостановке кешбека не было, по обычной new card - было.
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 19:24

  zentol написав:
  chipmunk написав:кишмиш - всьо


new card ZKP - уведомления о приостановке кешбека не было, по обычной new card - было.

По всем кешбечным картам
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/
Ferlakur
 
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zentol У меня по ZKP пришло (на Viber).
Monk23
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  #<1 ... 70717273
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