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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 13:05
sergia написав: S i m написав: Мизантрóп написав:
Славноизвестная поддержка грит,шо с 25.03 кишмиш не растёт.Комунал тогда идёт к алке на мобильный до прояснения.https://t.me/c/1599249603/4277
а что за чат ?!
о банках и их акциях, неплохой чат. Кстати сегодня оттуда впервые узнал про отмену кешбека в сабже
а можно ссылочку ?! по той не переходит...
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S i m
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Додано: Чет 24 бер, 2022 13:08
https://t.me/tabfinance
S i m написав:
а можно ссылочку ?! по той не переходит...
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ramzes4
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Додано: Чет 24 бер, 2022 14:36
Мизантрóп написав:
Комунал тогда идёт к алке на мобильный
Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
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KVV
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:07
KVV написав: Мизантрóп написав:
Комунал тогда идёт к алке на мобильный
Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
За 25 купівль у лютому, 1000 балів поки не начислено
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sergia
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Додано: Чет 24 бер, 2022 15:39
KVV написав: Мизантрóп написав:
Комунал тогда идёт к алке на мобильный
Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
короткими депоставками по "мобильному",комуна подождёт
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Мизантрóп
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Додано: Чет 24 бер, 2022 17:44
кишмиш - всьо
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chipmunk
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Додано: Чет 24 бер, 2022 18:47
У сибы же по дате операции, а не проводки. Значит, сегодня еще можно наколядовать немножко.
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Кащей
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Додано: Чет 24 бер, 2022 19:17
chipmunk написав:
кишмиш - всьо
new card ZKP - уведомления о приостановке кешбека не было, по обычной new card - было.
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zentol
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Додано: Чет 24 бер, 2022 19:24
zentol написав: chipmunk написав:
кишмиш - всьо
new card ZKP - уведомления о приостановке кешбека не было, по обычной new card - было.
По всем кешбечным картам https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/p ... _cashback/
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Ferlakur
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Додано: Чет 24 бер, 2022 19:31
zentol У меня по ZKP пришло (на Viber).
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Monk23
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