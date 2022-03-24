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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 20:07
sergia написав: KVV написав: Мизантрóп написав:
Комунал тогда идёт к алке на мобильный
Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
За 25 купівль у лютому, 1000 балів поки не начислено
Не начислено. Поддержка неделю уже типа выясняет.
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lara_08
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