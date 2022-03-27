Не начислено. Поддержка неделю уже типа выясняет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 20:07
Додано: Нед 27 бер, 2022 00:03
Додано: Нед 27 бер, 2022 12:59
Я неделю назад спрашивала в чате. В эту пятницу ответили, что начислят в течении 2-х дней. В субботу уже появилась эта 1000. Выглядит так, что начислили тем кто обращался в чат.
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