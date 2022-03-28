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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 20:07
sergia написав: KVV написав: Мизантрóп написав:
Комунал тогда идёт к алке на мобильный
Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...
За 25 купівль у лютому, 1000 балів поки не начислено
Не начислено. Поддержка неделю уже типа выясняет.
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lara_08
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Додано: Суб 26 бер, 2022 16:05
Начислили 1000 баллов.
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lara_08
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Додано: Суб 26 бер, 2022 18:50
lara_08 написав:
Начислили 1000 баллов.
У мене поки тихо.
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klug
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Додано: Нед 27 бер, 2022 00:03
lara_08 написав:
Начислили 1000 баллов.
Сыну тоже начислили, но сын спрашивал об этом в чате за пару дней до этого
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Додано: Нед 27 бер, 2022 12:59
Кассандра написав: lara_08 написав:
Начислили 1000 баллов.
Сыну тоже начислили, но сын спрашивал об этом в чате за пару дней до этого
Я неделю назад спрашивала в чате. В эту пятницу ответили, что начислят в течении 2-х дней. В субботу уже появилась эта 1000. Выглядит так, что начислили тем кто обращался в чат.
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lara_08
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Додано: Нед 27 бер, 2022 13:46
lara_08 написав: Кассандра написав: lara_08 написав:
Начислили 1000 баллов.
Сыну тоже начислили, но сын спрашивал об этом в чате за пару дней до этого
Я неделю назад спрашивала в чате. В эту пятницу ответили, что начислят в течении 2-х дней. В субботу уже появилась эта 1000. Выглядит так, что начислили тем кто обращался в чат.
Не обращались. Начислили по двум аккам
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Додано: Пон 28 бер, 2022 17:28
klug написав: lara_08 написав:
Начислили 1000 баллов.
У мене поки тихо.
Досі тихо. Ще є постраждалі?
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klug
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