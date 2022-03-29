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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:07

  sergia написав:
  KVV написав:
  Мизантрóп написав:Комунал тогда идёт к алке на мобильный

Чим Алка радує за комуналь?
Тут хоч бали Більше лишаються... поки що...

За 25 купівль у лютому, 1000 балів поки не начислено

Не начислено. Поддержка неделю уже типа выясняет.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 16:05

Начислили 1000 баллов.
lara_08
 
Повідомлень: 158
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 18:50

  lara_08 написав:Начислили 1000 баллов.

У мене поки тихо.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 00:03

  lara_08 написав:Начислили 1000 баллов.

Сыну тоже начислили, но сын спрашивал об этом в чате за пару дней до этого
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 12:59

  Кассандра написав:
  lara_08 написав:Начислили 1000 баллов.

Сыну тоже начислили, но сын спрашивал об этом в чате за пару дней до этого

Я неделю назад спрашивала в чате. В эту пятницу ответили, что начислят в течении 2-х дней. В субботу уже появилась эта 1000. Выглядит так, что начислили тем кто обращался в чат.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 13:46

  lara_08 написав:
  Кассандра написав:
  lara_08 написав:Начислили 1000 баллов.

Сыну тоже начислили, но сын спрашивал об этом в чате за пару дней до этого

Я неделю назад спрашивала в чате. В эту пятницу ответили, что начислят в течении 2-х дней. В субботу уже появилась эта 1000. Выглядит так, что начислили тем кто обращался в чат.

Не обращались. Начислили по двум аккам
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:28

  klug написав:
  lara_08 написав:Начислили 1000 баллов.

У мене поки тихо.

Досі тихо. Ще є постраждалі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:15

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

«UKRSIBBANK» з 1 квітня призупиняє нарахування золотих балів «ЕКСТРА більше»

З 01.04.2022 нарахування балів для карток, що зареєстровані у програмі «ЕКСТРА більше» буде тимчасово призупинено у зв’язку з поточною ситуацією в Україні.

Зазначаємо, що програма не зупиняє свою роботу. Всі послуги з каталогу доступні. Як і раніше, ви можете скористатися будь-якою опцією у будь-який час.

Що буде з раніше накопиченими балами?

Бали, що були накопичені до 1 квітня, можна використовувати у звичному порядку.
Ви можете обмінювати накопичені раніше бали на товари з каталогу, перераховувати бали на допомогу ЗСУ та користуватися усіма іншими звичними послугами з каталогу. Умови обміну балів на товари та послуги ви зможете переглянути безпосередньо у каталозі програми.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:21

Банк зарахував 1000 балів без жодного звертання до чатів чи ГЛ

із 1 квітня - отбой
ще є тут якісь фішки плюшки чи на полку, колеги?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:42

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  greenozon написав:на полку
саме так!
WallNutPen
 
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