RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:23

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Тобто нараховувати бали не будуть. А можливість обміняти існуючі ще буде?
Та комусь у березні надходили пропозиції?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 918
З нами з: 09.02.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:54

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

WallNutPen написав:
  greenozon написав:на полку
саме так!
5% тоже отменяют?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:59

  2XL написав:
WallNutPen написав:
  greenozon написав:на полку
саме так!
5% тоже отменяют?

Вже 4 дні як відмінили.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2411
З нами з: 15.02.10
Подякував: 26 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Народ, чим тепер оплачувати комуналку? :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 306
З нами з: 07.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
NEOBANK (164)
31.03.2022 09:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.