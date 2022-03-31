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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:23

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Тобто нараховувати бали не будуть. А можливість обміняти існуючі ще буде?
Та комусь у березні надходили пропозиції?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:54

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

WallNutPen написав:
  greenozon написав:на полку
саме так!
5% тоже отменяют?
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:59

  2XL написав:
WallNutPen написав:
  greenozon написав:на полку
саме так!
5% тоже отменяют?

Вже 4 дні як відмінили.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 08:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Народ, чим тепер оплачувати комуналку? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:02

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  extreme_lviv_ua написав:чим тепер оплачувати комуналк

О.карта или ИдеяОнлайн через агрегаторы типа p24, tas2u..
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:07

  ВIВ написав:
  extreme_lviv_ua написав:чим тепер оплачувати комуналк

О.карта или ИдеяОнлайн через агрегаторы типа p24, tas2u..

4% если налито или 1.6% своими против 10% сибаса уже не то.Вроде ж р24 мсс4900 рисует по бублику
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:21

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:уже не то.Вроде

Если мало, тогда перевести все грн. в $, а оплачивать уже после победы по новому курсу, который весьма вероятно будет на 10% больше сегодняшнего.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:25

  ВIВ написав:
  Мизантрóп написав:уже не то.Вроде

Если мало, тогда перевести все грн. в $, а оплачивать уже после победы по новому курсу, который весьма вероятно будет на 10% больше сегодняшнего.

И газ, воду и свет таким тоже включать после победы. А можно и не включать.
Ferlakur
 
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