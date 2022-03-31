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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:23
Тобто нараховувати бали не будуть. А можливість обміняти існуючі ще буде?
Та комусь у березні надходили пропозиції?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:54
WallNutPen написав: greenozon написав:
на полку
саме так!
5% тоже отменяют?
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2XL
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:59
2XL написав: WallNutPen написав: greenozon написав:
на полку
саме так!
5% тоже отменяют?
Вже 4 дні як відмінили.
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pavyak
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Додано: Чет 31 бер, 2022 09:02
extreme_lviv_ua написав:
чим тепер оплачувати комуналк
О.карта или ИдеяОнлайн через агрегаторы типа p24, tas2u..
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ВIВ
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Додано: Чет 31 бер, 2022 09:07
ВIВ написав: extreme_lviv_ua написав:
чим тепер оплачувати комуналк
О.карта или ИдеяОнлайн через агрегаторы типа p24, tas2u..
4% если налито или 1.6% своими против 10% сибаса уже не то.Вроде ж р24 мсс4900 рисует по бублику
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Мизантрóп
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Додано: Чет 31 бер, 2022 09:21
Мизантрóп написав:
уже не то.Вроде
Если мало, тогда перевести все грн. в $, а оплачивать уже после победы по новому курсу, который весьма вероятно будет на 10% больше сегодняшнего.
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ВIВ
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Додано: Чет 31 бер, 2022 09:25
ВIВ написав: Мизантрóп написав:
уже не то.Вроде
Если мало, тогда перевести все грн. в $, а оплачивать уже после победы по новому курсу, который весьма вероятно будет на 10% больше сегодняшнего.
И газ, воду и свет таким тоже включать после победы. А можно и не включать.
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Ferlakur
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