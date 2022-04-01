Тобто нараховувати бали не будуть. А можливість обміняти існуючі ще буде?
Та комусь у березні надходили пропозиції?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:23
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Тобто нараховувати бали не будуть. А можливість обміняти існуючі ще буде?
Та комусь у березні надходили пропозиції?
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:54
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:59
Додано: Чет 31 бер, 2022 08:31
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Народ, чим тепер оплачувати комуналку?
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:02
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:07
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:21
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:25
Додано: Чет 31 бер, 2022 12:44
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:35
Ще за неділю до війни став клієнтом цього банку. Зацікавили умови по NEWCARD, онлайн подав заявку, відіслав скани документів і мене зробили клієнтом банку без відвідування відділень. А трохи пізніше отримав і віртуальну картку(теж онлайн) встановив додаток на смартфон.
Але при спробі подивитись дані картки ввів невірно пароль\код з смс, після чого доступ до УксібОнлайне мені заблоковали, а ті варіанти для відновлення мені не підходять: 1) особистий ключ(вказується на картці або в кредитному договорі) 2) дані картки(не встиг переписати, система мене заблокувала) 3) номер кредитного договору(відсутній! в мене нема кредитки)
І тут починаються "чудеса роботи" з банком. Відновити доступ я не можу, кодового слова немаю, точніше воно пусте, а таке банк не приймає. Більше 5 разів пробував вирішити на 729 але вс закінчується відправкою мене в відділення, місто під обстрілами, відділення закрите...
Навіть не можуть відключити Star Inform, теж відправляють в відділення коли на вулиця війна, зате гроші списують справно!
Клієнтом банку зробили легко, а допомогти не можуть. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
Дуже шкодую що не читав коментів тут раніше, не можу повірити що таке буває в сьогоденні.
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