На 729 просто попросите перевести Вас в другое отделение, где нет бомбежек.
Даже в Киеве открытые отделения есть.
И в отделении спокойно решите эту проблему.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:32
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:35
ВIВ
нажаль я знаходжусь там де нема відділення укрсіба(колись давно було) + ми в окупації
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