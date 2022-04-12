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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:32

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  root написав:місто під обстрілами, відділення закрите.

На 729 просто попросите перевести Вас в другое отделение, где нет бомбежек.
Даже в Киеве открытые отделения есть.
И в отделении спокойно решите эту проблему.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:35

ВIВ
нажаль я знаходжусь там де нема відділення укрсіба(колись давно було) + ми в окупації
root
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Повідомлень: 823
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:53

  root написав:ВIВ
нажаль я знаходжусь там де нема відділення укрсіба(колись давно було) + ми в окупації

Выбирайтесь из окупації -- потом в отделение -- потом, по желанию -- можно снова вернуться в окупацію.
Не совсем понимаю претензию: банк любому левому чуваку по анонимному звонку должени давать доступ к потенциально скомпроментированной учетке :?: -- увы, безопасность _так_ не работает :lol:
_hunter
 
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  #<1 ... 73747576
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