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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:32

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  root написав:місто під обстрілами, відділення закрите.

На 729 просто попросите перевести Вас в другое отделение, где нет бомбежек.
Даже в Киеве открытые отделения есть.
И в отделении спокойно решите эту проблему.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:35

ВIВ
нажаль я знаходжусь там де нема відділення укрсіба(колись давно було) + ми в окупації
root
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 06:53

  root написав:ВIВ
нажаль я знаходжусь там де нема відділення укрсіба(колись давно було) + ми в окупації

Выбирайтесь из окупації -- потом в отделение -- потом, по желанию -- можно снова вернуться в окупацію.
Не совсем понимаю претензию: банк любому левому чуваку по анонимному звонку должени давать доступ к потенциально скомпроментированной учетке :?: -- увы, безопасность _так_ не работает :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:27

  _hunter написав:Не совсем понимаю претензию: банк любому левому чуваку по анонимному звонку должени давать доступ к потенциально скомпроментированной учетке -- увы, безопасность _так_ не работает


Тобто банк "лівому чуваку" дає в користування свій продукт, і це все віддалено, без походів в відділення! А коли потрібно просто скинути доступ в кабінет, або хочаб згенерити слово-пароль (новий! в мене його взагалі нема, не давали!) банк впадає в штопор і пропонує йти в відділення. Тут явно зашквар банківській, клієтом зробити легко можуть, а допомогти віддалено ні. І це в часи тотальної діджиталізації, коли є куча способів ідентифікувати(банк айді, дія, відеодзвінок, розумні селфі, цифровий підпис...)

Так хто Вам ворог якщо не розумієте ситуацію?
root
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:26

  root написав:
  _hunter написав:Не совсем понимаю претензию: банк любому левому чуваку по анонимному звонку должени давать доступ к потенциально скомпроментированной учетке -- увы, безопасность _так_ не работает


Тобто банк "лівому чуваку" дає в користування свій продукт, і це все віддалено, без походів в відділення! А коли потрібно просто скинути доступ в кабінет, або хочаб згенерити слово-пароль (новий! в мене його взагалі нема, не давали!) банк впадає в штопор і пропонує йти в відділення. Тут явно зашквар банківській, клієтом зробити легко можуть, а допомогти віддалено ні. І це в часи тотальної діджиталізації, коли є куча способів ідентифікувати(банк айді, дія, відеодзвінок, розумні селфі, цифровий підпис...)

Так хто Вам ворог якщо не розумієте ситуацію?

Что вас удивляет? -- на "продукте", переданном в пользование денег нет. Будут подозрительные зачисления -- не волнуйтесь: тоже заблокируют :lol:

А можно для понимания "как эти редиски работать должны" -- пару/тройку банков, в которых в тех же условиях можно вот всеми теми вариантами воспользоваться?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:45

Наведу один приклад, МОНОБАНК. Вони в Україні піонери в цьому напрямку(банк без відділень) і робили та роблять свою справу так як треба. А от укрсіб спробував піти правильною стежинкою але звернув з неї та впав добряче. Не треба _hunter його так яро захищати, не вартий він того.
root
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:54

  _hunter написав:Не совсем понимаю претензию: банк любому левому чуваку по анонимному звонку должени давать доступ к потенциально скомпроментированной учетке -- увы, безопасность _так_ не работает


Спроба номер два. Мені не важко. :)))

Тобто цей лєвий чувак, заволодів моїм номером телефона(контрактний) та дзвонить в банк просить відновити йому доступ. А банк такий собі бабуля пенсіонерка наївна? з Вашої уяви так? А як же сучасні технології? Навіть звичайного селфі буде достатньо щоб чи то відсіяти лівого чи перейти до наступного круку.

_hunter якщо хочете посперечатись чи довести щось то робіть це правильно а не влаштовувати переписку на кшталт "покорми троля" ;)
root
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