На 729 просто попросите перевести Вас в другое отделение, где нет бомбежек.
Даже в Киеве открытые отделения есть.
И в отделении спокойно решите эту проблему.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:32
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:35
ВIВ
нажаль я знаходжусь там де нема відділення укрсіба(колись давно було) + ми в окупації
Додано: Вів 12 кві, 2022 06:53
Выбирайтесь из окупації -- потом в отделение -- потом, по желанию -- можно снова вернуться в окупацію.
Не совсем понимаю претензию: банк любому левому чуваку по анонимному звонку должени давать доступ к потенциально скомпроментированной учетке -- увы, безопасность _так_ не работает
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:27
Тобто банк "лівому чуваку" дає в користування свій продукт, і це все віддалено, без походів в відділення! А коли потрібно просто скинути доступ в кабінет, або хочаб згенерити слово-пароль (новий! в мене його взагалі нема, не давали!) банк впадає в штопор і пропонує йти в відділення. Тут явно зашквар банківській, клієтом зробити легко можуть, а допомогти віддалено ні. І це в часи тотальної діджиталізації, коли є куча способів ідентифікувати(банк айді, дія, відеодзвінок, розумні селфі, цифровий підпис...)
Так хто Вам ворог якщо не розумієте ситуацію?
Додано: Вів 12 кві, 2022 11:26
Что вас удивляет? -- на "продукте", переданном в пользование денег нет. Будут подозрительные зачисления -- не волнуйтесь: тоже заблокируют
А можно для понимания "как эти редиски работать должны" -- пару/тройку банков, в которых в тех же условиях можно вот всеми теми вариантами воспользоваться?
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:45
Наведу один приклад, МОНОБАНК. Вони в Україні піонери в цьому напрямку(банк без відділень) і робили та роблять свою справу так як треба. А от укрсіб спробував піти правильною стежинкою але звернув з неї та впав добряче. Не треба _hunter його так яро захищати, не вартий він того.
Додано: Вів 12 кві, 2022 13:54
Спроба номер два. Мені не важко. ))
Тобто цей лєвий чувак, заволодів моїм номером телефона(контрактний) та дзвонить в банк просить відновити йому доступ. А банк такий собі бабуля пенсіонерка наївна? з Вашої уяви так? А як же сучасні технології? Навіть звичайного селфі буде достатньо щоб чи то відсіяти лівого чи перейти до наступного круку.
_hunter якщо хочете посперечатись чи довести щось то робіть це правильно а не влаштовувати переписку на кшталт "покорми троля"
Додано: Вів 12 кві, 2022 16:30
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
как клиент моно из условного залупинска оформивший в далеком 2017м карту аж у киеве могу сказать что в позже, в результате истории проверки своей кредитной истории удивился что "банк без відділень" после выдачи на руки кредитки с жалким лимитов в 10к ежемесячно после выдачи проверял кредитную истории в течении определенного периода. хз зачем но после перестал
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