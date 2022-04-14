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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:13
В кожного банка є свої таракани А ми вже вибираємо самі з якими можемо жити.
Додано: Чет 14 кві, 2022 11:51
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Выкатили лимиты по картам
Додано: Чет 14 кві, 2022 15:42
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Вроде тарифы прочитал, но нифига не понял.
подскажите, какой % на p2p с new card на карту иностранного банка?
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