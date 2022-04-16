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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 17:13
В кожного банка є свої таракани
А ми вже вибираємо самі з якими можемо жити.
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root
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Додано: Чет 14 кві, 2022 11:51
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Ferlakur
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Додано: Чет 14 кві, 2022 15:42
Вроде тарифы прочитал, но нифига не понял.
подскажите, какой % на p2p с new card на карту иностранного банка?
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Savage Mind
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Додано: Чет 14 кві, 2022 21:40
Savage Mind написав:
p2p с new card на карту иностранного банка
- нет такой возможности в Укрсибе
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mihail11
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:14
"Dreams" в UKRSIB Online
Бункер как бы намекает..
А дальше, похоже они о чём-то не в курсе..
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Savage Mind
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:05
Сегодня вроде последняя зарплата должна быть. Или на ближайший рабочий переносят?
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Кащей
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Додано: Суб 16 кві, 2022 11:17
угу, переносят
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Amethyst
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:31
Кащей написав:
Сегодня вроде последняя зарплата должна быть. Или на ближайший рабочий переносят?
Говорили 18.04 будет.
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Monk23
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Додано: Суб 16 кві, 2022 18:35
Monk23 написав: Кащей написав:
Сегодня вроде последняя зарплата должна быть. Или на ближайший рабочий переносят?
Говорили 18.04 будет.
Да. Всегда выплачивали в первый рабочий день,если 16 число было выходным.
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lara_08
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