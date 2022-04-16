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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:13

В кожного банка є свої таракани :) А ми вже вибираємо самі з якими можемо жити.
root
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:51

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Выкатили лимиты по картам
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... hennja.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 15:42

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Вроде тарифы прочитал, но нифига не понял.
подскажите, какой % на p2p с new card на карту иностранного банка?
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 21:40

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Savage Mind написав:p2p с new card на карту иностранного банка

- нет такой возможности в Укрсибе
mihail11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

"Dreams" в UKRSIB Online
Бункер как бы намекает..
А дальше, похоже они о чём-то не в курсе..

Зображення
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:05

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Сегодня вроде последняя зарплата должна быть. Или на ближайший рабочий переносят?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 11:17

угу, переносят
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:31

  Кащей написав:Сегодня вроде последняя зарплата должна быть. Или на ближайший рабочий переносят?

Говорили 18.04 будет.
Monk23
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 18:35

  Monk23 написав:
  Кащей написав:Сегодня вроде последняя зарплата должна быть. Или на ближайший рабочий переносят?

Говорили 18.04 будет.

Да. Всегда выплачивали в первый рабочий день,если 16 число было выходным.
lara_08
 
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  #<1 ... 74757677
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