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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 20:23
Investor_K написав:
Что значит последняя зарплата?
Выплата кешбека последняя. Поотключали уже плюшки.
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Monk23
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