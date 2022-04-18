Выплата кешбека последняя. Поотключали уже плюшки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 20:23
Додано: Пон 18 кві, 2022 09:53
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Щось остання зарплата затримується...
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:00
А її і не буде. Десь же у них проскакувала оф інфа, трохи не розумію чому це очікують тут
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:34
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:53
Зачислили уже
Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "NEW ZKP" na rakhunok UA*** zarakhovano 1,000.00UAH za berezen.
Востаннє редагувалось lara_08 в Пон 18 кві, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:54
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта
Додано: Пон 18 кві, 2022 10:56
Додано: Пон 18 кві, 2022 11:07
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