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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 20:23

  Investor_K написав:Что значит последняя зарплата?

Выплата кешбека последняя. Поотключали уже плюшки.
Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 09:53

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Щось остання зарплата затримується... :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:00

А її і не буде. Десь же у них проскакувала оф інфа, трохи не розумію чому це очікують тут :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:34

  root написав:А її і не буде. Десь же у них проскакувала оф інфа, трохи не розумію чому це очікують тут :)


это с какого потолка инфа ?!

была инфа что с задержкой...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:53

  extreme_lviv_ua написав:Щось остання зарплата затримується... :roll:

Зачислили уже
Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "NEW ZKP" na rakhunok UA*** zarakhovano 1,000.00UAH za berezen.
Востаннє редагувалось lara_08 в Пон 18 кві, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:54

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта
zentol
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 10:56

  zentol написав:КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта

У меня учли, было три оплаты картой 24 марта до 12 часов дня. Общая сумма рассчетов за март месяц 10000 грн. Выплатили сегодня 1000 грн.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:07

  zentol написав:КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта

У меня учли. Последняя операция: Дата операції 24 березня 2022 13:35
lel
 
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Коллеги, а есть лимит на сэп с ньюкарда?
la9
 
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