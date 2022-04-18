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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 кві, 2022 20:23
Investor_K написав:
Что значит последняя зарплата?
Выплата кешбека последняя. Поотключали уже плюшки.
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Monk23
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Додано: Пон 18 кві, 2022 10:34
root написав:
А її і не буде. Десь же у них проскакувала оф інфа, трохи не розумію чому це очікують тут
это с какого потолка инфа ?!
была инфа что с задержкой...
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Додано: Пон 18 кві, 2022 10:53
extreme_lviv_ua написав:
Щось остання зарплата затримується...
Зачислили уже
Vitaiemo! V ramkakh bonusnoi programy "NEW ZKP" na rakhunok UA*** zarakhovano 1,000.00UAH za berezen.
Востаннє редагувалось lara_08
в Пон 18 кві, 2022 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 10:54
КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта
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zentol
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Додано: Пон 18 кві, 2022 10:56
zentol написав:
КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта
У меня учли, было три оплаты картой 24 марта до 12 часов дня. Общая сумма рассчетов за март месяц 10000 грн. Выплатили сегодня 1000 грн.
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:07
zentol написав:
КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта
У меня учли. Последняя операция: Дата операції 24 березня 2022 13:35
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:00
Коллеги, а есть лимит на сэп с ньюкарда?
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la9
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Додано: Пон 18 кві, 2022 12:57
la9 написав:
Коллеги, а есть лимит на сэп с ньюкарда?
недавно колега ділився лімітамиviewtopic.php?p=5422578#p5422578
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greenozon
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