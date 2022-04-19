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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:13

  lel написав:
  zentol написав:КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта

У меня учли. Последняя операция: Дата операції 24 березня 2022 13:35


две операции в 19:57 24го марта не учтены. Вроде бы, должно были учесть, так как учитывается дата операции, а не проводки
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:42

  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, а есть лимит на сэп с ньюкарда?


недавно колега ділився лімітами

viewtopic.php?p=5422578#p5422578
не вижу здесь лимитов на сэп...
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Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 08:34

Якщо віртуальну New Card відкрито в додатку UKRSIB online без візиту до відділення, ліміт по картці на розрахункові операції та максимальний залишок на картці складає 40 тисяч гривень в місяць та 400 000 в календарний рік.
Для здійснення операції в поточному місяці на суму більше 40 тисяч гривень, будь ласка, зверніться до відділення UKRSIBBANK для проходження процедури ідентифікації.
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