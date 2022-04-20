RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 13:13

  lel написав:
  zentol написав:КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта

У меня учли. Последняя операция: Дата операції 24 березня 2022 13:35


две операции в 19:57 24го марта не учтены. Вроде бы, должно были учесть, так как учитывается дата операции, а не проводки
zentol
 
Повідомлень: 162
З нами з: 04.01.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 22:42

  greenozon написав:
  la9 написав:Коллеги, а есть лимит на сэп с ньюкарда?


недавно колега ділився лімітами

viewtopic.php?p=5422578#p5422578
не вижу здесь лимитов на сэп...
la9
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 02.07.09
Подякував: 422 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 08:34

Якщо віртуальну New Card відкрито в додатку UKRSIB online без візиту до відділення, ліміт по картці на розрахункові операції та максимальний залишок на картці складає 40 тисяч гривень в місяць та 400 000 в календарний рік.
Для здійснення операції в поточному місяці на суму більше 40 тисяч гривень, будь ласка, зверніться до відділення UKRSIBBANK для проходження процедури ідентифікації.
greenozon
 
Повідомлень: 13246
З нами з: 01.06.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1166 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:10

Сибас знайшов, як вийти з кризи. Оцініть тарифи на перевипуск віртуалок https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... or_new.pdf
klug
 
Повідомлень: 6845
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:14

  klug написав:Сибас знайшов, як вийти з кризи. Оцініть тарифи на перевипуск віртуалок https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... or_new.pdf

Втрата /крадіжка віртуальної картки — це нове слово у банківській справі.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4202
З нами з: 14.10.08
Подякував: 262 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:18

  klug написав:Сибас знайшов, як вийти з кризи. Оцініть тарифи на перевипуск віртуалок https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... or_new.pdf


во многих банках сейчас нет пластика, наверное, печатать будут зарубежом и доставлять, того и тарифы такие
VetalUA
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 30.09.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 76777879
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google Adsense [Bot], ingtrans, liliya_logical, M-Audio, riwalir і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.