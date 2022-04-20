две операции в 19:57 24го марта не учтены. Вроде бы, должно были учесть, так как учитывается дата операции, а не проводки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:13
Додано: Пон 18 кві, 2022 22:42
не вижу здесь лимитов на сэп...
Додано: Вів 19 кві, 2022 08:34
Якщо віртуальну New Card відкрито в додатку UKRSIB online без візиту до відділення, ліміт по картці на розрахункові операції та максимальний залишок на картці складає 40 тисяч гривень в місяць та 400 000 в календарний рік.
Для здійснення операції в поточному місяці на суму більше 40 тисяч гривень, будь ласка, зверніться до відділення UKRSIBBANK для проходження процедури ідентифікації.
Додано: Сер 20 кві, 2022 20:10
Сибас знайшов, як вийти з кризи. Оцініть тарифи на перевипуск віртуалок
Додано: Сер 20 кві, 2022 20:14
Втрата /крадіжка віртуальної картки — це нове слово у банківській справі.
Додано: Сер 20 кві, 2022 20:18
во многих банках сейчас нет пластика, наверное, печатать будут зарубежом и доставлять, того и тарифы такие
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