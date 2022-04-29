UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 кві, 2022 13:13
lel написав: zentol написав:
КБ за март выплатили, но не учли траты за 24ое марта
У меня учли. Последняя операция: Дата операції 24 березня 2022 13:35
две операции в 19:57 24го марта не учтены. Вроде бы, должно были учесть, так как учитывается дата операции, а не проводки
zentol
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Додано: Пон 18 кві, 2022 22:42
не вижу здесь лимитов на сэп...
la9
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Додано: Вів 19 кві, 2022 08:34
Якщо віртуальну New Card відкрито в додатку UKRSIB online без візиту до відділення, ліміт по картці на розрахункові операції та максимальний залишок на картці складає 40 тисяч гривень в місяць та 400 000 в календарний рік.
Для здійснення операції в поточному місяці на суму більше 40 тисяч гривень, будь ласка, зверніться до відділення UKRSIBBANK для проходження процедури ідентифікації.
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:10
Сибас знайшов, як вийти з кризи. Оцініть тарифи на перевипуск віртуалок
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... or_new.pdf
klug
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:14
Втрата /крадіжка віртуальної картки — це нове слово у банківській справі.
Ferlakur
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:18
во многих банках сейчас нет пластика, наверное, печатать будут зарубежом и доставлять, того и тарифы такие
VetalUA
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Додано: Сер 20 кві, 2022 21:25
VetalUA написав:
во многих банках сейчас нет пластика, наверное, печатать будут зарубежом и доставлять, того и тарифы такие
Типу, для віруталок потрібен спеціальний блокчейн-пластик з ефір-заводів?
klug
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Додано: Пон 25 кві, 2022 00:06
https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
Так и не понял, снятие в магазине/АЗС с Нью кард зкп бесплатно? А то написано "снять можно", "бесплатно в кассе и банкомате"..
Alex_ki
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Додано: Пон 25 кві, 2022 00:17
Alex_ki написав:
https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
Так и не понял, снятие в магазине/АЗС с Нью кард зкп бесплатно? А то написано "снять можно", "бесплатно в кассе и банкомате"..
Так, до 30 квітня, після 30- будуть діяти стандартні умови.
melkh
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:30
Укрсиб завершує акцію по безкоштовному зняттю коштів...
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/413549/
greenozon
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