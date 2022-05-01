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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:36

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ЗКП я так понимаю, как было без комиссии, так и осталось?
malinin007
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Повідомлень: 419
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Подякував: 85 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 21:21

а тут можно евро на бакс менять в приложении?
в поддержке говорят, что нбу типа запретили, но в других банках это ведь работает.

не хочу 200грн выкидывать чтобы это затестить
Starter
 
Повідомлень: 211
З нами з: 01.12.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 77787980
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