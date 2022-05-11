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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:36
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
ЗКП я так понимаю, как было без комиссии, так и осталось?
Додано: Нед 01 тра, 2022 21:21
а тут можно евро на бакс менять в приложении?
в поддержке говорят, что нбу типа запретили, но в других банках это ведь работает.
не хочу 200грн выкидывать чтобы это затестить
Додано: Нед 01 тра, 2022 23:04
Мало банків уміють міняти напряму через крос-курси (в таблицях mustbe знайшов таких аж три і то теоретично): більшість міняла через гривню, що зараз заборонено.
P.S. Тут валюту ніколи не тримав, тому практично підтвердити нічого не можу.
Додано: Пон 02 тра, 2022 10:23
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Пон 02 тра, 2022 14:44
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:50
Банк подружився із Дією
але наразі лише у відділеннях
типу можна без паспорту але із мобільником йти в в відділення
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