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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:36

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ЗКП я так понимаю, как было без комиссии, так и осталось?
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 21:21

а тут можно евро на бакс менять в приложении?
в поддержке говорят, что нбу типа запретили, но в других банках это ведь работает.

не хочу 200грн выкидывать чтобы это затестить
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 23:04

  Starter написав:а тут можно евро на бакс менять в приложении?
в поддержке говорят, что нбу типа запретили, но в других банках это ведь работает.

Мало банків уміють міняти напряму через крос-курси (в таблицях mustbe знайшов таких аж три і то теоретично): більшість міняла через гривню, що зараз заборонено.

P.S. Тут валюту ніколи не тримав, тому практично підтвердити нічого не можу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 10:23

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  klug написав:Мало банків уміють міняти напряму через крос-курси

ну приват/моно без проблем меняют, а тут не умеют/не хотят/ не знают точно
Starter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 14:44

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Starter написав:а тут можно евро на бакс менять в приложении?

Скоріш за все - ні. Я пробував ще десь влітку 2021 тут таке зробити і мені викинуло якесь повідомлення в стилі "одним із рахунків повинен бути UAH"
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:50

Банк подружився із Дією
але наразі лише у відділеннях

типу можна без паспорту але із мобільником йти в в відділення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 21:20

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Ещё банк позволяет в базу завести и загран, и национальный паспорт/ID-карту. Удобненько. :)
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:13

  Howl написав:Ещё банк позволяет в базу завести и загран, и национальный паспорт/ID-карту. Удобненько. :)

это где-то в Веб-приложении можно найти?
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:14

Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?
sergia
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