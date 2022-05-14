|
|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 кві, 2022 10:36
ЗКП я так понимаю, как было без комиссии, так и осталось?
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 419
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 тра, 2022 21:21
а тут можно евро на бакс менять в приложении?
в поддержке говорят, что нбу типа запретили, но в других банках это ведь работает.
не хочу 200грн выкидывать чтобы это затестить
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 тра, 2022 23:04
Starter написав:
а тут можно евро на бакс менять в приложении?
в поддержке говорят, что нбу типа запретили, но в других банках это ведь работает.
Мало банків уміють міняти напряму через крос-курси (в таблицях mustbe знайшов таких аж три і то теоретично): більшість міняла через гривню, що зараз заборонено.
P.S. Тут валюту ніколи не тримав, тому практично підтвердити нічого не можу.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6914
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 939 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 02 тра, 2022 10:23
klug написав:
Мало банків уміють міняти напряму через крос-курси
ну приват/моно без проблем меняют, а тут не умеют/не хотят/ не знают точно
-
Starter
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 01.12.18
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 тра, 2022 14:44
Starter написав:
а тут можно евро на бакс менять в приложении?
Скоріш за все - ні. Я пробував ще десь влітку 2021 тут таке зробити і мені викинуло якесь повідомлення в стилі "одним із рахунків повинен бути UAH"
-
nighthawk5
-
-
- Повідомлень: 280
- З нами з: 18.07.20
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 тра, 2022 18:50
Банк подружився із Дією
але наразі лише у відділеннях
типу можна без паспорту але із мобільником йти в в відділення
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13455
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 1197 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 11 тра, 2022 21:20
Ещё банк позволяет в базу завести и загран, и национальный паспорт/ID-карту. Удобненько.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4420
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 тра, 2022 18:14
Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 421
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 тра, 2022 18:49
sergia написав:
Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?
Начебто ні. Свій рахунок закривав у відділенні, попередньо перевевши "своє" на інше.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1031
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|