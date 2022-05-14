RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:53

  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 05.05.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 19:03

  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

начебто так.Не один закрито
Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6666
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1301 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 19:49

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  sergia написав:это где-то в Веб-приложении можно найти?
В отделении банка.
Через интернет-банкинг можно пройти процедуру актуализации анкетных данных (банк сам должен это предложить пройти).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4420
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:09

  Amethyst написав:
  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись

Это после интеграции с Дией такая возможность появилась?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 22.04.20
Подякував: 53 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:20

  lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись

Это после интеграции с Дией такая возможность появилась?

Ваащето эт фича была для ВИП-клиентов со 142го отд-я
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 05.05.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 78798081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, lloydbanksua, melkh, vpchelko і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (801)
14.05.2022 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.