У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 18:53
Додано: Суб 14 тра, 2022 19:03
Додано: Суб 14 тра, 2022 19:49
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:09
Додано: Суб 14 тра, 2022 20:20
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