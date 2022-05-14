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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 18:53
sergia написав:
Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?
У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись
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Amethyst
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Додано: Суб 14 тра, 2022 19:49
sergia написав:
это где-то в Веб-приложении можно найти?
В отделении банка.
Через интернет-банкинг можно пройти процедуру актуализации анкетных данных (банк сам должен это предложить пройти).
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Додано: Суб 14 тра, 2022 20:09
Amethyst написав: sergia написав:
Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?
У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись
Это после интеграции с Дией такая возможность появилась?
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lloydbanksua
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Додано: Суб 14 тра, 2022 20:20
lloydbanksua написав: Amethyst написав: sergia написав:
Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?
У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись
Это после интеграции с Дией такая возможность появилась?
Ваащето эт фича была для ВИП-клиентов со 142го отд-я
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Amethyst
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Додано: Суб 14 тра, 2022 22:23
Amethyst
такая фича была для всех - я так же закрывал через чат еще до войны.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 14 тра, 2022 22:35
Мизантрóп написав: sergia написав:
Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?
начебто так.Не один закрито
Бали залишаються від Мастеркарда?
Востаннє редагувалось sergia
в Суб 14 тра, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 тра, 2022 22:36
sergia написав:
Бали залишаються від Мастеркарда?
трохи осталось золота,решту осертифицировал
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