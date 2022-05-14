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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 18:53

  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 19:03

  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

начебто так.Не один закрито
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 19:49

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  sergia написав:это где-то в Веб-приложении можно найти?
В отделении банка.
Через интернет-банкинг можно пройти процедуру актуализации анкетных данных (банк сам должен это предложить пройти).
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:09

  Amethyst написав:
  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись

Это после интеграции с Дией такая возможность появилась?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 20:20

  lloydbanksua написав:
  Amethyst написав:
  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

У меня получилось.
Просто настоял, шо НЕ МОГУ зайти в отд-е. Прислали в чате ПДФку на подпись

Это после интеграции с Дией такая возможность появилась?

Ваащето эт фича была для ВИП-клиентов со 142го отд-я
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 22:23

Amethyst

такая фича была для всех - я так же закрывал через чат еще до войны.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 22:35

  Мизантрóп написав:
  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

начебто так.Не один закрито

Бали залишаються від Мастеркарда?
Востаннє редагувалось sergia в Суб 14 тра, 2022 22:36, всього редагувалось 1 раз.
sergia
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 22:36

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  sergia написав:Бали залишаються від Мастеркарда?
трохи осталось золота,решту осертифицировал
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 23:40

  sergia написав:
  Мизантрóп написав:
  sergia написав:Віддалено якось рахунок вже можливо закрити?

начебто так.Не один закрито

Бали залишаються від Мастеркарда?


не на долго...
S i m
 
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