К сожалению, пока ничего. Поэтому карта на закрытии.
В каком плане "осертифицировали"? А то осталось немного золота, никуда не деть, отдал бы все на ВСУ, но там только дорогие остались.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 17:46
К сожалению, пока ничего. Поэтому карта на закрытии.
В каком плане "осертифицировали"? А то осталось немного золота, никуда не деть, отдал бы все на ВСУ, но там только дорогие остались.
Додано: Сер 18 тра, 2022 16:25
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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