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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
2
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 17:46

  cohan написав:тут ничего интересного не осталось на моменте?

баллы докопить нельзя, как понимаю,
ну а 5-10% чистыми кешбека... иэх...

К сожалению, пока ничего. Поэтому карта на закрытии.
  Мизантрóп написав:
  sergia написав:Бали залишаються від Мастеркарда?
трохи осталось золота,решту осертифицировал

В каком плане "осертифицировали"? А то осталось немного золота, никуда не деть, отдал бы все на ВСУ, но там только дорогие остались.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:25

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  lloydbanksua написав:В каком плане "осертифицировали"?
сертификатами Сильпо.Осталось 290,мож колесо завертят :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:45

  Мизантрóп написав:
  lloydbanksua написав:В каком плане "осертифицировали"?
сертификатами Сильпо.Осталось 290,мож колесо завертят :roll:

Сертификат сильпо и я обменял, на сколько баллов хватило. Осталось немного, вот их куда девать. Колесо вряд ли скоро запустят.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:58

Насчитал аж 44 позиции где за 1 золотой бал можно получить разные скидки, кэшбек и прочие плюшки https://bilshe.mastercard.ua/partners-offers/catalog
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:40

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

а кол-во балов за сертификаты не увеличилось в последнее время, вроде например за 200 Сильпо меньше было или я что-то путаю ?!
S i m
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Там ще точно є сертифікати Розетки, як варіант. Також був і Епіцентр, але кажись десь зник вже на днях...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:33

  S i m написав:а кол-во балов за сертификаты не увеличилось в последнее время, вроде например за 200 Сильпо меньше было или я что-то путаю ?!


Путаєте. Вже більше року саме така кількість балів. Наприклад, фора 50 грн - мінімально 655 балів золотих.
jay2004
 
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