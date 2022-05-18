К сожалению, пока ничего. Поэтому карта на закрытии.
В каком плане "осертифицировали"? А то осталось немного золота, никуда не деть, отдал бы все на ВСУ, но там только дорогие остались.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 17:46
К сожалению, пока ничего. Поэтому карта на закрытии.
В каком плане "осертифицировали"? А то осталось немного золота, никуда не деть, отдал бы все на ВСУ, но там только дорогие остались.
Додано: Сер 18 тра, 2022 16:25
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Сер 18 тра, 2022 16:45
Додано: Сер 18 тра, 2022 16:58
Насчитал аж 44 позиции где за 1 золотой бал можно получить разные скидки, кэшбек и прочие плюшки
Додано: Сер 18 тра, 2022 18:40
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
а кол-во балов за сертификаты не увеличилось в последнее время, вроде например за 200 Сильпо меньше было или я что-то путаю ?!
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Там ще точно є сертифікати Розетки, як варіант. Також був і Епіцентр, але кажись десь зник вже на днях...
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:33
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