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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 17:46
cohan написав:
тут ничего интересного не осталось на моменте?
баллы докопить нельзя, как понимаю,
ну а 5-10% чистыми кешбека... иэх...
К сожалению, пока ничего. Поэтому карта на закрытии.
Мизантрóп написав: sergia написав:
Бали залишаються від Мастеркарда?
трохи осталось золота,решту осертифицировал
В каком плане "осертифицировали"? А то осталось немного золота, никуда не деть, отдал бы все на ВСУ, но там только дорогие остались.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 16:58
Насчитал аж 44 позиции где за 1 золотой бал можно получить разные скидки, кэшбек и прочие плюшки https://bilshe.mastercard.ua/partners-offers/catalog
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:40
а кол-во балов за сертификаты не увеличилось в последнее время, вроде например за 200 Сильпо меньше было или я что-то путаю ?!
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:10
Там ще точно є сертифікати Розетки, як варіант. Також був і Епіцентр, але кажись десь зник вже на днях...
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:33
S i m написав:
а кол-во балов за сертификаты не увеличилось в последнее время, вроде например за 200 Сильпо меньше было или я что-то путаю ?!
Путаєте. Вже більше року саме така кількість балів. Наприклад, фора 50 грн - мінімально 655 балів золотих.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 13:02
S i m написав:
а кол-во балов за сертификаты не увеличилось в последнее время, вроде например за 200 Сильпо меньше было или я что-то путаю ?!
Сильпо подорожало недельку назад процентов на 20.
Все остальные серты - остались по старой цене
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mustbe
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Додано: Чет 19 тра, 2022 13:17
mustbe написав: S i m написав:
а кол-во балов за сертификаты не увеличилось в последнее время, вроде например за 200 Сильпо меньше было или я что-то путаю ?!
Сильпо подорожало недельку назад процентов на 20.
Все остальные серты - остались по старой цене
и мне так казалось, а не то что сума сошёл и напутал...
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S i m
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