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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:59

  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?! :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:01

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Amethyst написав:Не понял. КБ шоли вернули?!
50% на онлайн только участникам))
Мизантрóп
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  #<1 ... 80818283
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