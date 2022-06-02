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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 11:59
ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?!
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:01
Amethyst написав:
Не понял. КБ шоли вернули?!
50% на онлайн только участникам))
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:57
ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:02
Мизантрóп, где узнать список участников?
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:07
Ferlakur написав: ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.
А пан Колбасов тож вышел на работу? Мне щот нуна закрыть, срачно!
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:23
Amethyst написав: ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?!
Без иносказаний. Три дня как сотрудники вышли на работу.
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