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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 чер, 2022 11:59
ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?!
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:01
Amethyst написав:
Не понял. КБ шоли вернули?!
50% на онлайн только участникам))
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Додано: Чет 02 чер, 2022 12:57
ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:02
Мизантрóп, где узнать список участников?
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:07
Ferlakur написав: ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.
А пан Колбасов тож вышел на работу? Мне щот нуна закрыть, срачно!
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Amethyst
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Додано: Чет 02 чер, 2022 13:23
Amethyst написав: ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?!
Без иносказаний. Три дня как сотрудники вышли на работу.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 14:52
ramzes4 написав: Amethyst написав: ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?!
Без иносказаний. Три дня как сотрудники вышли на работу.
То певно сам Самір загуляв (як завжди). Звичайні відділення працюють у безпечних регіонах, тому малоймовірно, що віртуальне досі безальтернативно сиділо у метро.
Кому буде дзвонити, кажіть, що на менше, ніж облікова +10% ми не згодні.
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Додано: Чет 02 чер, 2022 19:09
Amethyst написав: Ferlakur написав: ramzes4 написав:
Самир звонил
Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.
А пан Колбасов тож вышел на работу? Мне щот нуна закрыть, срачно!
Так, мені пише через кожні 5-7 днів.
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jay2004
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Додано: Пон 06 чер, 2022 14:27
Неделю не могу воспользоваться своими средствами на карту. Банк зачисляет Деньги на карту но при попытке их использования блокирует карту мотивируя техническим овердрафтом тк только у них деньги зачисляют не день в день а в течении 3-7 дней/ хорошо что хоть не раз в год/ в пятницу деньги зашедшие ещё в среди банк зачислил и карту разблокировал но до настоящего времени платежи не проходят. С пятницы до сегодняшнего обеда в чате не отвечают. Телефон сбрасывается.уже час переключают с оператора на оператора но результата никакого. Не рекомендую пользоваться услугами данной конторы, недели безрезультатного общения и а свои деньги
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Vadim1212
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