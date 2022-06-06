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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 11:59

  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?! :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:01

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Amethyst написав:Не понял. КБ шоли вернули?!
50% на онлайн только участникам))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 12:57

  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.

А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:02

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Мизантрóп, где узнать список участников?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:05

  Howl написав:Мизантрóп, где узнать список участников?

Сообщение приходит :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:07

  Ferlakur написав:
  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.

А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.

А пан Колбасов тож вышел на работу? Мне щот нуна закрыть, срачно!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 13:23

  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?! :shock:

Без иносказаний. Три дня как сотрудники вышли на работу.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 14:52

  ramzes4 написав:
  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.
Не понял. КБ шоли вернули?! :shock:

Без иносказаний. Три дня как сотрудники вышли на работу.

То певно сам Самір загуляв (як завжди). Звичайні відділення працюють у безпечних регіонах, тому малоймовірно, що віртуальне досі безальтернативно сиділо у метро.

Кому буде дзвонити, кажіть, що на менше, ніж облікова +10% ми не згодні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 19:09

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:
  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.

А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.

А пан Колбасов тож вышел на работу? Мне щот нуна закрыть, срачно!


Так, мені пише через кожні 5-7 днів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:27

Неделю не могу воспользоваться своими средствами на карту. Банк зачисляет Деньги на карту но при попытке их использования блокирует карту мотивируя техническим овердрафтом тк только у них деньги зачисляют не день в день а в течении 3-7 дней/ хорошо что хоть не раз в год/ в пятницу деньги зашедшие ещё в среди банк зачислил и карту разблокировал но до настоящего времени платежи не проходят. С пятницы до сегодняшнего обеда в чате не отвечают. Телефон сбрасывается.уже час переключают с оператора на оператора но результата никакого. Не рекомендую пользоваться услугами данной конторы, недели безрезультатного общения и а свои деньги
Vadim1212
 
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