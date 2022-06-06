а каким макаром вы это делаете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 14:40
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Пон 06 чер, 2022 15:33
Сорри за оффтоп
Есть три степени срочности: срочно, досрочно и доусрачно.
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