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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:40

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Vadim1212 написав:Банк зачисляет Деньги на карту

а каким макаром вы это делаете?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:33

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:
  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.

А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.

А пан Колбасов тож вышел на работу? Мне щот нуна закрыть, срачно!


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Есть три степени срочности: срочно, досрочно и доусрачно. :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:02

  Amethyst написав:
  Vadim1212 написав:Банк зачисляет Деньги на карту

а каким макаром вы это делаете?

С карты другого банка пришла сумма , на карте остаток увеличивается сразу а пользоваться можно только через 3-7 дней . На 4й день рассчитываешься картой а эта сумма потом уходит в овердрафт и карта блокируется
Vadim1212
 
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