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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.1 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 14:40

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Vadim1212 написав:Банк зачисляет Деньги на карту

а каким макаром вы это делаете?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 15:33

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:
  ramzes4 написав:Самир звонил :) Информационный звонок с целью напомнить о существовании и стабильной работе банка.
Говорит, три дня как вышли на работу.

А у меня в приложении Самир сменился на Валентину Савченко.

А пан Колбасов тож вышел на работу? Мне щот нуна закрыть, срачно!


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Есть три степени срочности: срочно, досрочно и доусрачно. :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:02

  Amethyst написав:
  Vadim1212 написав:Банк зачисляет Деньги на карту

а каким макаром вы это делаете?

С карты другого банка пришла сумма , на карте остаток увеличивается сразу а пользоваться можно только через 3-7 дней . На 4й день рассчитываешься картой а эта сумма потом уходит в овердрафт и карта блокируется

Консультант,

Слава Україні!"

Це технічна проводка, яка ніяким чином не
впливає на ваш залишок. При
цьому його необхідно вказати в
виписці для дотримання
стандартів обліку.

Якщо вам надходить переказ
коштів з карти на карту, по карті,
для вашої зручності, вони стануть
доступними одразу. При цьому, по
рахунку сума дозараховується
упродовж трьох робочих днів.
Якщо ви цю суму використовуєте
по карті до і'і повного зарахування,
за рахунком виникає технічний
мінус, при цьому, після повного
зарахування, сума за карткою і за
рахунком вирівнюється, і ця
технічна заборгованість зникає.
Воттакие ответы постоянно.
Востаннє редагувалось Vadim1212 в Пон 06 чер, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Vadim1212
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:31

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Vadim1212 написав:а пользоваться можно только через 3-7 дней

Агаа
А как тада пользуетесь? Шото покупаете, оплачивая картой?
Или гоняете переводы закордон? Похоже отут собака порылась, причем еще влетаее на комисс за конвертацию и DCC (палка?).
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:47

А как с Укрсиб за кордон отправить.? Вот пару раз и закидывал на эту карту чтоб расчитатьсяя на сайтах а оно не пускает. А при перекидке назад на другие карты свои в Украине и происходит блок.
Вышевыложил ответ
Vadim1212
 
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