а каким макаром вы это делаете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 14:40
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Пон 06 чер, 2022 15:33
Сорри за оффтоп
Есть три степени срочности: срочно, досрочно и доусрачно.
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:02
С карты другого банка пришла сумма , на карте остаток увеличивается сразу а пользоваться можно только через 3-7 дней . На 4й день рассчитываешься картой а эта сумма потом уходит в овердрафт и карта блокируется
Консультант,
Слава Україні!"
Це технічна проводка, яка ніяким чином не
впливає на ваш залишок. При
цьому його необхідно вказати в
виписці для дотримання
стандартів обліку.
Якщо вам надходить переказ
коштів з карти на карту, по карті,
для вашої зручності, вони стануть
доступними одразу. При цьому, по
рахунку сума дозараховується
упродовж трьох робочих днів.
Якщо ви цю суму використовуєте
по карті до і'і повного зарахування,
за рахунком виникає технічний
мінус, при цьому, після повного
зарахування, сума за карткою і за
рахунком вирівнюється, і ця
технічна заборгованість зникає.
Воттакие ответы постоянно.
Востаннє редагувалось Vadim1212 в Пон 06 чер, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:31
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:47
А как с Укрсиб за кордон отправить.? Вот пару раз и закидывал на эту карту чтоб расчитатьсяя на сайтах а оно не пускает. А при перекидке назад на другие карты свои в Украине и происходит блок.
Вышевыложил ответ
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