а каким макаром вы это делаете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 чер, 2022 14:40
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Пон 06 чер, 2022 15:33
Сорри за оффтоп
Есть три степени срочности: срочно, досрочно и доусрачно.
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:02
С карты другого банка пришла сумма , на карте остаток увеличивается сразу а пользоваться можно только через 3-7 дней . На 4й день рассчитываешься картой а эта сумма потом уходит в овердрафт и карта блокируется
Консультант,
Слава Україні!"
Це технічна проводка, яка ніяким чином не
впливає на ваш залишок. При
цьому його необхідно вказати в
виписці для дотримання
стандартів обліку.
Якщо вам надходить переказ
коштів з карти на карту, по карті,
для вашої зручності, вони стануть
доступними одразу. При цьому, по
рахунку сума дозараховується
упродовж трьох робочих днів.
Якщо ви цю суму використовуєте
по карті до і'і повного зарахування,
за рахунком виникає технічний
мінус, при цьому, після повного
зарахування, сума за карткою і за
рахунком вирівнюється, і ця
технічна заборгованість зникає.
Воттакие ответы постоянно.
Востаннє редагувалось Vadim1212 в Пон 06 чер, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:31
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Пон 06 чер, 2022 17:47
А как с Укрсиб за кордон отправить.? Вот пару раз и закидывал на эту карту чтоб расчитатьсяя на сайтах а оно не пускает. А при перекидке назад на другие карты свои в Украине и происходит блок.
Вышевыложил ответ
Додано: Пон 06 чер, 2022 18:51
Вам відповіли, що рядок "Погашення заборгованості, яка не передбачена договором" у історії операцій - це чисто технічна проводка і на неї звертати увагу не потрібно, бо Укрсиб за це не карає. Крім того, Вам пояснили принцип, як вона виникає. Жодної інформації про блокування картки чи рахунку там не наведено.
За кілька років користування Укрсибом, я так такі технічні проводки бачив десятки разів і жодного разу не виникало ні блокування картки, ні проблем з розрахунком на суму, що ще не була проведена. Саме тому Amethyst намагається Вас розпитати докладніше, як саме ви поповнюєте і де після цього намагаєтеся розрахуватися, що у Вас це проходить якось інакше, ніж у більшості клієнтів. З високою ймовірністю, проблема не у зарахуваннях, а у типі операцій, які Ви намагаєтеся здійснити. Для початку уточніть валюту операції, MCC та розташування мерчанта.
Крім того, варто зазначити, що переказ з іншого банку (СЕП) за реквізитами рахунку у робочий час, буде проведено за рахунком у той же день, що дозволяє повністю уникнути технічних овердрафтів. Можете поекспериментувати з тим, чи вирішить це Вашу проблему.
Додано: Пон 06 чер, 2022 19:17
В среду деньги с карты на карту с привата упали на Укрсиб p2p. В пятницу отправляю часть с этих денег на альфу или другой банк, сумма уходит но на карте в мою приложении кроме дебетового остатка ниже начинает показывать и кредитовый на сумму отправки и карта блокируется. Потом задолженность в теч нескольких дней гасится но счёт разблокируется только через запрос
У меня 2 года тоже работало все нормально о там и остатки были большие. Теперь остатки небольшие и с начала марта уже 4й раз такая ситуация
Дякую за очікування.
Кредитна карта не призначена для
користування коштами. Відповідно
: система сприймає технічну
і заборгованість як реальну та
Блокує рахунок . Зняти блокування
Е зможемо після того, як переказ з
іншого банку повністю надійде на
рахунок. Регламент до З роб. днів.
Додано: Пон 06 чер, 2022 19:32
Что мешает вместо кредитки для собственных средств пользоваться дебеткой? Тем более банк сам пишет что кредитка не для этих целей. В приложении виртуалку открывается довольно легко
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:16
Открыть ещё одну чтоб даже для изменения лимита по 3 раза звонить на поддержку. Легче вывести с этой деньги и все закрыть. У меня счетов и карт хватитает и в других банках. И неважно дебеная или кредитная за 23 года пользования первый банк с такими проблемами. Скоро наверное после пополнения через банкомат возможность использования будет когда деньги из банкомата в кассу доставят.
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:17
Не хотите иметь таких проблем пополняте укрсиб по реквизитам, они пополнение через p2p всегда медленно по счету проводили.
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