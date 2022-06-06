Додано: Пон 06 чер, 2022 18:51

Vadim1212 написав: А как с Укрсиб за кордон отправить.? Вот пару раз и закидывал на эту карту чтоб расчитатьсяя на сайтах а оно не пускает. А при перекидке назад на другие карты свои в Украине и происходит блок.

Вышевыложил ответ А как с Укрсиб за кордон отправить.? Вот пару раз и закидывал на эту карту чтоб расчитатьсяя на сайтах а оно не пускает. А при перекидке назад на другие карты свои в Украине и происходит блок.Вышевыложил ответ

рахунку

Вам відповіли, що рядок "Погашення заборгованості, яка не передбачена договором" у історії операцій - це чисто технічна проводка і на неї звертати увагу не потрібно, бо Укрсиб за це не карає. Крім того, Вам пояснили принцип, як вона виникає. Жодної інформації про блокування картки чи рахунку там не наведено.За кілька років користування Укрсибом, я так такі технічні проводки бачив десятки разів і жодного разу не виникало ні блокування картки, ні проблем з розрахунком на суму, що ще не була проведена. Саме томунамагається Вас розпитати докладніше, як саме ви поповнюєте і де після цього намагаєтеся розрахуватися, що у Вас це проходить якось інакше, ніж у більшості клієнтів. З високою ймовірністю, проблема не у зарахуваннях, а у типі операцій, які Ви намагаєтеся здійснити. Для початку уточніть валюту операції, MCC та розташування мерчанта.Крім того, варто зазначити, що переказ з іншого банку (СЕП) за реквізитамиу робочий час, буде проведено за рахунком у той же день, що дозволяє повністю уникнути технічних овердрафтів. Можете поекспериментувати з тим, чи вирішить це Вашу проблему.